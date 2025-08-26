Una amenaza de bomba obligó a evacuar la Escuela de Enología durante la siesta de este martes, lo que generó un importante operativo de seguridad en la zona. El establecimiento, reconocido por su formación en la industria vitivinícola, se encontraba en pleno horario de clases cuando se recibió la advertencia.

De acuerdo con fuentes policiales, el aviso llegó a través de una comunicación telefónica que advertía sobre la presunta colocación de un artefacto explosivo en el edificio. Ante la alerta, se activó de inmediato el protocolo correspondiente.

La directora del establecimiento, Rosana Zuccotti, explicó a Diario Huarpe, que al tomar conocimiento del llamado evacuaron de manera preventiva a los alumnos y docentes.

El operativo incluyó un amplio perímetro de seguridad para restringir el acceso vehicular y peatonal en los alrededores, mientras personal policial y bomberos realizaban las tareas de inspección. Tras la revisión, no se hallaron elementos sospechosos dentro del establecimiento.

El episodio generó preocupación en la comunidad educativa, ya que este fue el quinto hecho de similares características registrado en menos de un mes.