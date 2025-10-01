San Juan se prepara para una jornada ventosa este miércoles. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), durante la tarde las ráfagas del sector norte podrían superar los 50 kilómetros por hora, mientras que el cielo permanecerá parcialmente nublado.

Por la noche, la nubosidad será más ligera y el viento disminuirá su intensidad, con velocidades de entre 7 y 12 km/h, lo que generará una mayor sensación de frescura.

La temperatura máxima prevista es de 26°C, mientras que la mínima rondará los 14°C. Durante la tarde, el viento mantendrá una velocidad constante de entre 13 y 22 km/h, aunque se esperan ráfagas más intensas que podrían complicar actividades al aire libre.

El SMN descartó la posibilidad de lluvias, con probabilidades que no superan el 10% durante la tarde y se reducen a cero por la noche.

Las autoridades recomendaron a los sanjuaninos tomar precauciones al circular por la vía pública y asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.