Otra vez fresco: así seguirá el tiempo en San Juan este miércoles

Este miércoles San Juan amaneció con viento y nubes. Por lo que el frío será una constante durante varias horas, aunque esto cambiará con el pasar del día. De acuerdo con lo que informó el Servicio Meteorológico Nacional, para esta jornada se espera que la máxima se ubique en los 18 grados.

Es así como anunciaron que durante gran parte de la jornada el viento del sector sureste estará presente, con ráfagas de entre 23 y 31 km/h, lo que aumentará la sensación de frío. Con el pasar de las horas, el termómetro irá subiendo, pero solo llegará hasta los 18 grados. Si bien el cielo estará encapotado, no hay probabilidad de lluvia.

Para los días venideros anunciaron que seguirá en baja la temperatura, llegando a máximas de 16 grados. Aunque se espera que el domingo vuelva el sol.