Otra vez sopa: cuándo habrá jornada de viento intenso en San Juan
El pronóstico anticipa que en la provincia habrá dos días de viento que ocasionará molestia en algunas personas, como viene ocurriendo durante los fines de semana. Cuándo volverán las ráfagas a ser protagonistas.
El viento volverá a hacerse sentir en San Juan durante los próximos días, según anticipa el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Luego de una primera mitad de semana con condiciones estables, el jueves y el viernes serán jornadas marcadas por la presencia de ráfagas moderadas a fuertes en gran parte del territorio provincial.
De acuerdo con el pronóstico oficial, el jueves se registrará viento del Sureste con intensidades que rondarán entre 23 y 31 kilómetros por hora durante la mañana, manteniendo la misma velocidad en horas de la tarde y noche. Además, se esperan ráfagas de entre 42 y 50 km/h, que podrían sentirse con mayor fuerza en los departamentos del sur y el este de la provincia.
El viernes, en tanto, el viento persistirá aunque con menor intensidad en las primeras horas del día, cuando soplará entre 13 y 22 kilómetros por hora. Sin embargo, hacia la tarde y la noche, volverá a intensificarse, alcanzando nuevamente entre 23 y 31 km/h, con dirección predominante del Sur y rotación al Sureste, generando ráfagas que podrían llegar a los 50 km/h.
El fenómeno podría provocar descenso de la temperatura y cambios en las condiciones de humedad, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones, especialmente a conductores y personas que realicen actividades al aire libre.