El viento volverá a hacerse sentir en San Juan durante los próximos días, según anticipa el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Luego de una primera mitad de semana con condiciones estables, el jueves y el viernes serán jornadas marcadas por la presencia de ráfagas moderadas a fuertes en gran parte del territorio provincial.

De acuerdo con el pronóstico oficial, el jueves se registrará viento del Sureste con intensidades que rondarán entre 23 y 31 kilómetros por hora durante la mañana, manteniendo la misma velocidad en horas de la tarde y noche. Además, se esperan ráfagas de entre 42 y 50 km/h, que podrían sentirse con mayor fuerza en los departamentos del sur y el este de la provincia.

El viernes, en tanto, el viento persistirá aunque con menor intensidad en las primeras horas del día, cuando soplará entre 13 y 22 kilómetros por hora. Sin embargo, hacia la tarde y la noche, volverá a intensificarse, alcanzando nuevamente entre 23 y 31 km/h, con dirección predominante del Sur y rotación al Sureste, generando ráfagas que podrían llegar a los 50 km/h.

El fenómeno podría provocar descenso de la temperatura y cambios en las condiciones de humedad, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones, especialmente a conductores y personas que realicen actividades al aire libre.