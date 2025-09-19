Otro ataque sufrió un colectivo de la Red Tulum. Esta vez la unidad 120 , que realiza el recorrido por La Bebida, fue el que recibió el ataque. Unas personas agredieron el vehículo arrojando piedras, mientras el mismo circulaba por calle Comercio e Ignacio de la Roza, en el departamento Rivadavia.

Según informó el medio La Diesinueve Rivadavia, una piedra impactó contra una de las ventanillas y provocó que se rompiera por completo, dispersando vidrios dentro del colectivo.

Hasta el momento no se confirmó si hubo pasajeros heridos como consecuencia del ataque. No obstante, se destacó que este tipo de episodios ya se había registrado en otras oportunidades en San Juan.