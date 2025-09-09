Padre Andrés sobre la canonización de Carlo Acutis: "Fue un santo con zapatillas"

La canonización de Carlo Acutis, conocido como el "Santo Influencer", ha captado la atención de la comunidad católica mundial. En conversación con el móvil de Canal 13, el padre Andrés, párroco de la Catedral de San Juan, se refirió a la importancia de esta figura, destacándolo como un modelo a seguir para los jóvenes de hoy. "Fue un santo con zapatillas", afirmó.

El padre Andrés señaló que la Plaza de San Pedro estuvo repleta de fieles para presenciar la canonización de Acutis, un joven que, según sus palabras, "compartió nuestro siglo". Para el párroco, Acutis y otros jóvenes como Pier Giorgio Frassati, también propuestos como santos, son "intercesores ante Dios a los que podemos pedirles, porque fueron vidas ejemplares que podemos imitar, son como faros".

El párroco destacó la cercanía de la figura de Acutis con la vida cotidiana. "A Carlo Acutis lo tenemos en nuestras pupilas porque se vestía como nuestro sobrino, como nuestros hermanos más chicos", explicó. Acutis supo aprovechar las redes sociales e internet para difundir su fe y su devoción por la Eucaristía, recopilando los milagros eucarísticos para despertar en muchos "ese fuego por Jesús Eucaristía".

El padre Andrés enfatizó que la santidad de Acutis no residía en actos extraordinarios, sino en gestos sencillos que cualquier persona puede imitar. "Era un tipo que puede vivir en tu cuadra e ir a tu colegio", dijo. El sacerdote resaltó actitudes como su devoción por la Misa diaria, la oración habitual y su caridad hacia los más necesitados. "Buscaba privarse de sus meriendas, juntaba ese dinero de dos, tres días y se lo regalaba a algún pobre", contó, subrayando la sencillez de los actos que lo llevaron a la santidad.