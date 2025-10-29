Un grupo de padres y madres del barrio SMATA, en Capital, se manifestó frente a la Escuela Campaña del Desierto, donde funciona también el JINZ N° 42, para exigir mayores medidas de seguridad. Denuncian que el establecimiento sufre robos constantes, incluso de noche y en horarios en los que hay actividad escolar.

Juan, uno de los padres, relató en el móvil de Canal 13 que los hechos delictivos se volvieron cotidianos. “Estamos cansados. Ya vienen robando dos o tres veces por semana. Se llevan la leche, la merienda de los chicos, ventiladores, estufas y hasta los inodoros. Es un desastre”, expresó.

Según detallaron, los delincuentes fuerzan las ventanas, rompen cerraduras y sustraen todo lo que encuentran a su paso. Los más perjudicados son los alumnos, que muchas veces deben pasar las jornadas sin poder tomar la merienda o sin ventilación en las aulas.

“Ahora que se acerca el calor fuerte, las maestras tienen que dar clase en las galerías porque no se puede estar adentro. Los ventiladores los robaron todos”, contó Milagros, otra de las mamás que participa del reclamo.

Pese a los reiterados pedidos al Ministerio de Educación, los padres aseguran que no hay vigilancia policial ni personal de seguridad en el edificio. “Lo que más necesitamos es seguridad. Que haya un policía o un adicional en la puerta, porque los portones quedan abiertos y entra cualquiera. Hasta robaron cuando los chicos estaban en clase”, agregó Juan.

En los últimos días, las autoridades instalaron nuevos reflectores y reforzaron algunos sectores con jaulas metálicas, pero los vecinos sostienen que las medidas son insuficientes.

“Pusieron reflectores nuevos, pero los arrancaron de cuajo. Hasta los botiquines y las bombas de agua se han llevado. Todo el tiempo se meten a robar”, explicó Milagros.

La preocupación no se limita al vandalismo: los padres también denunciaron situaciones de acoso en los alrededores del establecimiento. “Hay un hombre que pasa por la escuela y les muestra las partes íntimas a los chicos. Es muy grave lo que está pasando. Necesitamos presencia policial urgente, a toda hora”, alertó una madre.

Ante la falta de respuestas, los progenitores se organizan para turnarse y custodiar la escuela por las noches, con el fin de evitar nuevos ataques. “Nos quedamos algunas mamás de guardia para que no se metan. No queremos que pase una tragedia, solo pedimos que nuestros hijos puedan venir a estudiar tranquilos”, señalaron.

El reclamo ya fue elevado, mientras tanto, las familias esperan una respuesta que les devuelva la tranquilidad y garantice la seguridad de los más pequeños.