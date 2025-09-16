Carola Funes, madre de un alumno preuniversitario, expresó la preocupación de las familias por los paros docentes que acumularon 40 días en lo que iba del año. El reclamo se realizó este lunes a las 13 horas frente a la Escuela de Comercio y la Industrial, donde un grupo de padres llevó carteles en una sentada pacífica.

“Los días que pierden no se recuperan, después tenemos que pagar profesores particulares para que les enseñen”, sostuvo Funes en declaraciones al programa Jorge por la mañana.

La manifestación fue organizada de manera espontánea y sin cortar calles. “Somos padres conscientes sin cortar calles porque no somos piqueteros, vamos de buena voluntad, nos hemos parado con carteles, es todo lo que hemos hecho en la puerta de la escuela, no hemos obstaculizado la entrada para nada”, aclaró.

Los padres aseguraron que la medida podría repetirse si no hay respuestas. “Vamos a esperar el día miércoles a ver qué es lo que sucede y después, si hay que volverla a hacer, la vamos a volver a convocar, otra sentada tranquila, pacífica, como hemos hecho esta”, señaló Funes.

La preocupación principal pasó por el impacto en la educación. “Entendemos el reclamo docente, pero pedimos que también se pongan en el lugar del alumno. Hay miles de maneras de manifestarse, pero no con paros porque perjudican a los chicos”, advirtió.

Finalmente, insistió en que la situación generaba perjuicios académicos. “Los chicos ahora terminan supuestamente en octubre y hay temas que no se han visto. La mayoría se va a llevar materias este año y los padres tenemos que pagar profesores para que les expliquen lo que deberían haber aprendido en la escuela”, remarcó.