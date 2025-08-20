Un grupo de padres de alumnos de la Escuela Clara Rosa Cortínez, ubicada en el departamento Capital, denunció situaciones de abuso de autoridad dentro de la institución. Afirman que desde mayo vienen realizando planteos formales ante las autoridades sin obtener respuestas concretas.

Darío, padre de uno de los estudiantes afectados, relató en el móvil de Canal 13, el difícil momento que atraviesa su familia. “Venimos planteando diversos problemas en el colegio que involucran a maestros, directivos y familiares de alumnos. Desde mayo hicimos una asamblea con más de 70 padres donde expusimos los temas, pero hasta hoy no tenemos respuestas”, señaló.

El hombre contó que su hijo sufrió un episodio de agresión física y que la situación derivó en una denuncia policial. “Fue un abuso de autoridad, está en etapa de investigación. Mi hijo me lo contó y no quiere asistir al colegio por miedo. Hicimos el acta en la escuela y también la denuncia en la Policía. Es muy grave”, expresó-

Según los padres, los problemas comenzaron tras la asunción de los directivos interinos a fines de 2023. Desde entonces, aseguran que los reclamos fueron numerosos pero nunca prosperaron.

“Hemos generado y gestionado innumerable cantidad de actas, pero aparentemente nunca llegaron a ningún término", comentó una mamá. En su momento nos reunimos con una supervisora del Ministerio que se mostró con buena disposición y nos pidió dos semanas para una solución. Hoy ya pasaron dos meses y no hay respuesta”, advirtió.

La comunidad educativa también mencionó otros episodios que generaron alarma, entre ellos un caso que está siendo investigado en la justicia. “Existen múltiples situaciones, desde hechos complejos hasta cuestiones de convivencia que generan malestar. Todo se expuso en la asamblea, pero sentimos que quedó en la nada”, agregaron.

“Estamos muy preocupados porque amamos nuestra escuela y porque nuestros hijos tienen miedo. Los docentes no tienen posibilidad de dialogar con los padres y sentimos que todas nuestras gestiones quedaron en nada”, lamentaron.

Finalmente, exigieron una intervención urgente y una respuesta concreta. “Acompañamos a la familia que denunció la agresión y pedimos a las autoridades que tomen cartas en el asunto. No podemos naturalizar hechos de esta gravedad”, concluyeron.