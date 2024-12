En medio de la confusión que persiste respecto al cobro de derechos por parte de Sadaic y Aadi Capif en eventos sociales, la directora de Defensa al Consumidor, Fabiana Carrizo, señaló en Cien por Hora que este asunto ha cobrado relevancia en los últimos días, especialmente con la cercanía de las celebraciones de fin de año.

"Todavía no está funcionando al 100% como debería, pese a la existencia de una norma muy clara y transparente que indica que este derecho no lo deben pagar los consumidores finales", explicó Carrizo. La funcionaria aclaró que los eventos privados como bautismos, cumpleaños, reuniones familiares o sociales, donde no hay lucro ni se cobra entrada, están exentos de estos pagos.

Según detalló Carrizo, la desinformación llevó a que muchos consumidores terminen abonando estos derechos de manera indebida. "El consumidor final se ve rehén de esta norma que, en algunos casos, no quedaba clara. Por eso, decidimos emitir una resolución que será publicada en el Boletín Oficial, para garantizar que esta normativa se respete en nuestra provincia", aseguró.

En colaboración con los propietarios de salones, Defensa al Consumidor busca erradicar prácticas irregulares que afectan a los clientes. "Coincidimos con lo que manifiestan los saloneros: muchas veces, ante la presión de que deben pagar, los organizadores terminan abonando para evitar problemas, pero esto no debería suceder", recalcó Carrizo.

La directora instó a los consumidores a denunciar cualquier irregularidad. "Si alguien intenta cobrar estos derechos en eventos privados, deben presentar la denuncia con pruebas. Ya hemos recibido casos, y cuando intervenimos, sancionamos a los responsables. Estas acciones tienen multas", afirmó. Además, reiteró que el equipo de Defensa al Consumidor está disponible para asistir a los ciudadanos. “Nos encontramos en planta baja del Centro Cívico, núcleo 6, listos para atender a quienes estén atravesando estas irregularidades.”

Carrizo también destacó que la disposición no solo tiene alcance provincial, sino que está respaldada por el Ministerio de Economía y el Ministerio de Industria de la Nación. "Es fundamental que los consumidores tengan tranquilidad y que los saloneros también se apeguen a la norma", puntualizó.

Con la proximidad de eventos como despedidas de año y reuniones sociales, Defensa al Consumidor reafirma su compromiso con los derechos de los ciudadanos. "Queremos que las personas disfruten de sus eventos sin el temor de tener que pagar algo que no les corresponde. La normativa es clara: toda reunión de carácter privado no debe abonar estos derechos", concluyó Carrizo.