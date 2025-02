Este martes la Asociación de Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP) salió a decir que los trabajadores del sector les están reclamando una recomposición adeudada. Ante este pedido los empresarios aseguraron que no tienen el dinero y que para contar con los fondos se debería pensar en aumentar el precio del boleto o, en su defecto, aumentar el subsidio que reciben los empresarios.

Este miércoles la ministra de Gobierno, Laura Palma, dijo que no hay una comunicación fehaciente sobre una eventual medida de fuerza en transporte, en referencia al reclamo salarial de los trabajadores.

Igualmente, la funcionaria remarcó que “siempre estamos a disposición” para dialogar y garantizar el funcionamiento del sector.

En este contexto y ante eventuales aumentos en el boleto, Palma explicó que “tenemos reuniones de manera permanente con las empresas. Nos hemos reunido la semana pasada. Estamos en contacto”. Agregó que “no tengo una comunicación formal ni fehaciente de que vaya a haber una medida de fuerza. Siempre desde el Gobierno de la provincia se han puesto todos los esfuerzos necesarios para que no haya medida de fuerza” encabezadas por gremios.

Palma recordó que “de hecho, hemos tenido un 2024 en el que no hemos tenido una medida de fuerza. A lo mejor, dos días que fueron paros nacionales”. Agregó que “los empresarios no me han pedido” auxilio económico. “No me quiero adelantar a eso, pero estamos a disposición siempre (de los empresarios). Vamos a reunirnos seguramente en los próximos días para ir analizando todo lo que tenga que ver con el sector”, concluyó la funcionaria.

El precio

El reclamo de los transportistas incluye la necesidad de una adecuación del esquema de costos del transporte, dado que el actual precio del boleto, fijado en $560, no cubre los costos operativos, que han aumentado drásticamente debido al incremento en el precio del combustible. Ricardo Salva, titular de ATAP, destacó que el boleto mínimo debería estar en $770 para hacer frente a las deudas acumuladas.