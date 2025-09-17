La ministra de Gobierno, Laura Palma, defendió el proyecto que busca una nueva Ley de Transporte en San Juan. Aseguró que la propuesta “es novedosa” y que su eje está puesto en los usuarios, dejando de lado los intereses particulares de sectores que históricamente manejaban las licencias de taxis y remises.

“Este proyecto tiene en cuenta al usuario y no a los dos o tres sectores que hacían negocios con licencias. Son ellos los que tal vez se sientan afectados. Nosotros no vamos a respaldar negocios que no corresponden, vamos a respaldar al usuario”, sostuvo Palma en rueda de prensa en el ingreso al Teatro Sarmiento.

Uno de los puntos centrales del debate es la regulación de las aplicaciones de transporte. En ese sentido, la ministra aclaró que la cuestión impositiva no está bajo su órbita.

Con este proyecto, el Gobierno busca actualizar el marco normativo del sistema de transporte en San Juan y dar respuesta a una demanda que, según la ministra, prioriza a los pasajeros por encima de los beneficios económicos de unos pocos.