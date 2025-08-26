La ministra de Gobierno de San Juan, Laura Palma, anunció el ingreso a la Legislatura del proyecto de la nueva ley de transporte, una normativa que, según explicó en Canal 13, fue diseñada “desde cero” y que introduce cambios estructurales en el sistema provincial.

"Es una ley pensada escuchando a los sanjuaninos, qué quieren y qué buscan. Se elimina el sistema de licencias en taxis y remises y se migra a un sistema de registro", detalló Palma.

La ministra destacó que el nuevo modelo apunta a democratizar el acceso a la actividad: "Hoy las licencias son manejadas por un grupo reducido de personas que hace del alquiler un negocio. Eso es lo que queremos evitar. Con el registro, cualquier persona que cumpla con los requisitos podrá prestar el servicio sin costos adicionales".

Según explicó, los requisitos básicos incluirán carnet profesional, seguro obligatorio y una antigüedad máxima de los vehículos de alrededor de 10 años, aunque estos puntos se fijarán en la reglamentación posterior.

El proyecto también prevé mayor competencia y la posibilidad de verificar online la legalidad de cada unidad. "El sanjuanino va a poder elegir en qué medio de transporte viajar, consultando en una página del Estado si ese vehículo está registrado y si el conductor está habilitado, incluso pudiendo calificarlo", indicó.

Además, aseguró que la tarifa será orientativa y estará sujeta a la oferta y la demanda. "Queremos dar un salto de calidad en el servicio, pero siempre con controles. El alistamiento de los vehículos, a cargo de los inspectores de Tránsito y Transporte, seguirá vigente para garantizar seguridad", remarcó.

Sobre el rol de las aplicaciones, Palma aclaró que no se regulará ninguna en particular: "El prestador podrá trabajar con la app que elija, incluso con varias a la vez. El Estado pondrá una página de consulta, pero no limitará el uso de plataformas privadas. Sí exigiremos responsabilidad solidaria entre la aplicación y el chofer".

La ministra reconoció que la iniciativa genera expectativas entre los trabajadores del rubro, pero defendió su espíritu inclusivo. "Este proyecto no deja a nadie afuera. El taxista o remisero que vive de esto seguirá prestando el servicio, pero con mayores beneficios porque ya no tendrá que alquilar licencias ni pagar frecuencias".

En ese sentido, llamó a la calma frente a posibles movilizaciones: "Espero que los taxistas conozcan el proyecto y entiendan que los va a beneficiar. Lo más importante es la gente: queremos más oferta, mejores condiciones y que los sanjuaninos viajen mejor".

Homenaje a los Abogados

En paralelo, Palma invitó a participar de la muestra organizada en conmemoración del Día del Abogado, que se celebra este viernes. "Es una profesión noble, que abraza los principios de justicia. En San Juan tenemos abogados destacados que marcaron un hito en la historia, y esta exposición busca homenajearlos", afirmó.