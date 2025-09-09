La Avenida Circunvalación se moderniza con la instalación de tecnología de vanguardia para mejorar la seguridad y la fluidez del tránsito. José María Ginestar, Director de Recursos Energéticos, confirmó que las nuevas pantallas LED y pórticos servirán para registrar el flujo vehicular y alertar sobre posibles cortes o siniestros.

En una entrevista con el móvil de Canal 13, Ginestar destacó el arduo trabajo del equipo durante la noche para montar los primeros pórticos. "Montar unos pórticos como los que hemos hecho anoche no es un trabajo menor", señaló, y explicó que se logró reducir al mínimo el tiempo de corte de la avenida para no afectar el tránsito de la mañana.

Un Anillo de Seguridad y Comunicación

El proyecto, impulsado por el gobierno local, tiene como objetivo principal una "circulación segura y moderna". Las obras incluyen la instalación de ocho pórticos dobles a lo largo de los 16 kilómetros de la Circunvalación, ubicados aproximadamente cada dos kilómetros.

Las nuevas pantallas de comunicación vial tendrán una función crucial: informar a los conductores en tiempo real sobre las condiciones del camino. "La idea es que, cuando se hagan obras, se puedan comunicar previamente y que no tengamos que llegar hasta el lugar del corte para desviarnos", explicó el director. Además, las pantallas también alertarán sobre accidentes o cualquier otra incidencia que afecte la circulación.

Control y Registro, sin Multas

La tecnología no se limita a las pantallas. Los pórticos están equipados con lectores de patentes que se comunicarán directamente con el CISEM. Este sistema permitirá un control centralizado de la circulación vial y la telegestión de la información.

Ginestar aclaró que, por el momento, esta tecnología no implica la emisión de multas. "No, no implica multa, es solo un registro", enfatizó, subrayando que el objetivo es hacer de la Circunvalación un "anillo seguro".

Por ahora, ya se han instalado los primeros pórticos y pantallas entre las avenidas Abraham Tapia y Mendoza. La primera etapa del proyecto contempla cuatro puntos de control, y se espera que los cuatro restantes se instalen cerca de noviembre.