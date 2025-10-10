El fin de semana largo arrancará en San Juan con una jornada marcada por el calor, en donde la provincia volverá a superar los 30 grados. Si bien este feriado de viernes arrancó fresco, con el paso de las horas la marca del termómetro irá subiendo.

Según lo que informó el Servicio Meteorológico Nacional, se prevé hasta el mediodía un cielo parcialmente nublado. A esto se sumarán vientos del sector sur que soplarán a una velocidad de entre 13 y 22 km/h.

La visibilidad será buena, alcanzando los 15 kilómetros, mientras que la presión atmosférica se mantiene en 943,4 hPa. La mínima se ubicó en 13 °C, registrándose un amanecer fresco en gran parte del Gran San Juan.

Durante la tarde, el cielo tenderá a despejarse y la temperatura alcanzará su punto más alto, con una máxima estimada en 33 °C. El ambiente será seco, con una humedad relativa del 36%, y los vientos rotarán hacia el sudeste, manteniéndose de leves a moderados. No se esperan cambios bruscos en las condiciones del tiempo.

Hacia la noche, el cielo volverá a presentar algunas nubes, aunque sin probabilidades de lluvia. La temperatura descenderá hasta los 22 °C, anticipando una noche templada y tranquila.