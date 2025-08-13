Luego de que los carros pancheros debieran retirarse de la calle San Luis, los mismos fueron reubicados en las cercanías del Cementerio Municipal. Ahora, desde la Municipalidad de Capital, iniciaron una obra pensando en la comodidad de las personas que acuden a estos lugares para disfrutar de una comida callejera.

Estos trabajos se están realizando sobre la calle Alberdi, en inmediaciones de Las Heras. Allí se están llevando a cabo diferentes tareas para embellecer ese sector, utilizando fondos mineros. Cabe destacar que no se trata de espacios para que se coloquen más vehículos gastronómicos, sino que dicha ubicación está pensada para que los consumidores puedan disfrutar de la comida.

Estas tareas en cuestión constan de la canalización de desagües, mejora de veredas y espacios para caminar. Sumado a esto, también se colocarán luminarias modernas, mobiliario urbano y nuevos canteros.

La intención de las autoridades es que estas obras estén terminadas para el mes de septiembre. Esto atraerá a un mayor número de clientes, al tener un lugar donde sentarse a comer tranquilamente y que no se trate obligadamente de una comida de paso o de tener que estar parado en el lugar.