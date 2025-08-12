La artista multifacética París Santina, presidenta de Cultura Drag Argentina, fue entrevistada por Daniel Tejada en Pelado Stream y compartió su historia, su visión del arte drag y su compromiso con la comunidad trans en San Juan.

Según relató, la creación del colectivo nació durante la pandemia, cuando las restricciones por los protocolos sanitarios cerraron bares y boliches, dejando sin trabajo a muchas artistas. “Fue la parte más compleja, crear algo que no existía. Surgió como respuesta laboral para las artistas”, contó. Ante la imposibilidad de realizar eventos presenciales, ideó un protocolo para las artes escénicas y apostó a producciones audiovisuales que resultaron tan exitosas que dieron paso a propuestas como la Expo Drags y otras disciplinas artísticas.

Consolidado el proyecto, decidieron formalizarlo legalmente. “Creamos una cooperativa de trabajo, la primera de cultura en la provincia y la tercera a nivel nacional. La primera fue La Delio Valdez, la segunda Bersuit Vergarabat y nosotros la tercera”, señaló.

Sobre el significado del arte drag, Santina explicó que se trata de “la creación de un personaje artístico original, inspirado y exagerado en ciertos rasgos, que puede destinarse a la performance, a la conducción o a lo cotidiano”. Diferenció esta expresión del transformismo, señalando que el arte drag está vinculado a la identidad de género y no a la orientación sexual, y que dentro de él conviven subculturas como las drag queens y drag kings.

En cuanto a la escena local, destacó que en San Juan existen espacios como Rapsodia, que trae shows de primer nivel, pero insistió en que se necesitan más lugares públicos para que el arte no se limite a la noche. “Todo lo que es la negación va de la mano del desconocimiento. Gracias a Dios, el público nunca nos falla”, expresó.

Santina también se refirió a la situación de las personas trans. “La población trans ha sido muy castigada. Conozco chicas que fueron echadas de sus casas a los 14 años y tuvieron que prostituirse para sobrevivir. Encima la policía las detenía y sus familias no las reconocían”, lamentó. Sin embargo, celebró que las nuevas generaciones muestran mayor apertura: “Me costó más decirles a mis tías que soy trans que a mis sobrinas de 10 años”.

Convencida de que el arte puede abrir caminos, París Santina sigue apostando a generar sus propios espacios: “No vamos a esperar que nos llamen, vamos a crear los lugares para existir”.