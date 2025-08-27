Paritaria docente: AMET evaluará la nueva propuesta salarial y puntualizará en un reclamo

El secretario general de AMET, Daniel Quiroga, confirmó en Canal 13 que la última reunión paritaria con el Gobierno provincial dejó sobre la mesa una oferta salarial que será analizada esta tarde en asamblea con los delegados. Además, volvió a poner en agenda otros reclamos históricos del sector, como las titularizaciones y la grave situación que atraviesan los afiliados de la Obra Social Provincia.

“La reunión fue bastante larga, donde se plantearon varios problemas. En primer lugar, el pedido salarial que realizamos los docentes en la nota presentada la semana pasada. A partir de ahí vino un ofrecimiento del Gobierno”, explicó Quiroga en diálogo con la prensa.

Según detalló el titular de AMET, la propuesta incluye un esquema de incrementos escalonados y la continuidad de la cláusula de actualización automática por inflación:

Septiembre: se mantiene el pago del valor índice del mes anterior, más 4 puntos en el nomenclador y un 15% en concepto de conectividad.

Octubre: se suman otros 4 puntos al cargo testigo, que pasará de los actuales 482 a 490 puntos, además de sostener la aplicación mensual del índice inflacionario.

“En el caso del cargo testigo, ahora tiene 482 puntos y va a pasar a 486 en septiembre, y luego a 490 en octubre. Además, se mantiene el pago del índice inflacionario del mes anterior, algo así como una cláusula gatillo”, precisó Quiroga.

El sindicalista adelantó que esta propuesta será evaluada esta tarde en una reunión con delegados. “Vamos a exponer la propuesta y veremos si alcanza o no. Es una oferta mejorada respecto de lo anterior, pero la decisión la tomaremos de manera colectiva”, afirmó.

Más allá de lo estrictamente salarial, Quiroga subrayó la preocupación por la crisis de la Obra Social Provincia, que afecta a miles de docentes y empleados públicos. “La obra social no realiza las coberturas correspondientes y el trabajador termina pagando un plus impresionante en clínicas y médicos, lo que impacta directamente en el salario docente”, sostuvo.

Para graficar la problemática, relató el caso reciente de un afiliado: “A un compañero le hicieron una intervención quirúrgica a su hijo, que debía estar cubierta. Sin embargo, le cobraron 200 mil pesos por cada una de las prácticas, más el plus en la clínica. Eso tendría que haber sido cubierto totalmente por la obra social. El afiliado sólo debería pagar un 20% y lo descartable, pero no fue así”.

Quiroga recordó que la obra social cuenta con 175.000 afiliados, lo que dimensiona la magnitud del problema. “Son muchísimas familias que quedan desprotegidas frente a situaciones que deberían estar cubiertas. Es un tema central que también planteamos al Gobierno”, insistió.

La asamblea de esta tarde definirá si la propuesta oficial resulta suficiente para cerrar un acuerdo salarial hasta fin de año o si el gremio insiste con nuevas demandas. Mientras tanto, desde AMET mantienen la expectativa de que el Ejecutivo dé señales concretas no sólo en lo salarial, sino también en el funcionamiento de la obra social y en la agilización de expedientes vinculados a pagos y titularizaciones.