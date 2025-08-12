La negociación paritaria entre el gobierno provincial y los docentes continúa con posiciones enfrentadas. Patricia Quiroga, secretaria general de la Unión de Docentes Argentinos de San Juan (UDAP), confirmó en Canal 13, el rechazo de la oferta presentada, que incluye incrementos que van del 1% mensual durante agosto y septiembre, y un pago complementario en octubre para compensar la diferencia con el índice de inflación.

“La verdad que la diferencia entre lo que la docencia pide y lo que el gobierno puede ofrecer es muy grande”, explicó Quiroga en diálogo con Canal 13. “El gobierno propuso un 1% en agosto, un 1% en septiembre y que en octubre se pague la diferencia que haya con el IPC entre esos tres meses". A la vez sostuvo: "Pero la docencia ya no se conforma con eso, porque el IPC oficial es muy mentiroso. Cuando vamos a las góndolas, el salario no alcanza; el índice está bajo porque no se consume, no porque los precios se mantengan”, sostuvo.

Sobre la metodología de cálculo del aumento, Quiroga señaló: “Ellos ven el porcentaje desde la macroeconomía, cuánto dinero necesitan para pagar, pero nosotros vemos lo que realmente nos llega al bolsillo. Por ejemplo, este mes el aumento real fue apenas del 1% más 10 puntos, lo que para un docente recién recibido representa un aumento de apenas 11 mil pesos.”

Pese a la negativa actual, la líder sindical aclaró que por ahora no hay planes de iniciar medidas de fuerza y que confían en poder alcanzar un acuerdo en la próxima reunión convocada para este jueves. “Esperamos acercar posiciones, llevarlo a las bases y que sea la docencia quien decida. Nosotros somos flexibles, sabemos lo que pasa en el país y en la provincia, pero también debemos entender que un docente que recién empieza gana alrededor de 613 mil pesos, y muchos con años de antigüedad están por debajo de la línea de pobreza”, señaló.

Respecto al índice que debería utilizarse para actualizar salarios, Quiroga aclaró que no se ha planteado cambiarlo. “Seguimos hablando del IPC, pero el gobierno nos ofrece números muy bajos. Nosotros proponemos aumentar algunos puntos, como por ejemplo la conectividad, que ahora es una suma fija de 37 mil pesos, que en el bolsillo queda menos de 30 mil. Hemos pedido subirla al 50%, pero solo ofrecen un 10%.”

Finalmente, sobre la posibilidad de medidas de fuerza en caso de no llegar a un acuerdo, Quiroga fue clara: “Por ahora esperamos la reunión del jueves. Si no se logra un acuerdo, convocaremos a los delegados escolares para decidir los pasos a seguir. Siempre tenemos en cuenta lo que ocurre a nivel nacional y provincial, y nos ajustaremos a eso.”