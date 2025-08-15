En un nuevo episodio de la paritaria docente, el Gobierno de San Juan renovó la oferta de incremento salarial y espera respuestas. Los gremios UDAP, UDA y AMET se llevaron la propuesta para estudiarla y bajarla a las bases, que está basada en un aumento vinculado al IPC de los meses de agosto, septiembre y octubre.

Las negociaciones volvieron a quedar en cuarto intermedio, hasta el lunes18 de agosto, fecha en la que los sindicatos deberán llegar con una respuesta.

El encuentro comenzó pasadas las 14:45 y se extendió hasta casi las 22 hs. La reunión la encabezaron los ministros de Hacienda y Educación, Roberto Gutiérrez y Silvia Fuentes respectivamente, y Emilio Achem, Secretario de la Gobernación. En representación de los docentes estuvieron: los gremios UDA, UDAP y AMET.

Además de los incrementos escalonados basados en el índice mensual del IPC de los meses de agosto, septiembre y octubre, el Ejecutivo propuso: un aumento de 4 puntos en todos los cargos del nomenclador docente en agosto y septiembre; la actualización del salario familiar; un 10% adicional para el concepto remunerativo “Nueva Conectividad San Juan” en septiembre; y la modificación de la base de cálculo del ítem E60, que pasaría a 41 puntos.

Tras contestar que evaluaran la renovada oferta, los sindicatos enfatizaron en que lo cerrado tiene que permitir que los sueldos de los docentes de la provincia puedan ganarle a la inflación y sostener el poder adquisitivo.

El próximo encuentro entre las partes será el lunes 18 de agosto desde las 10 horas.