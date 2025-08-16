Paritaria docente: UDAP rechazó la última oferta del Gobierno

La paritaria docente en San Juan sigue desarrollándose. En el último encuentro, desde el Gobierno Provincial renovaron su propuesta, haciendo una oferta que haría que el salario básico docente llegue a unos $750.000. En ese sentido, desde UDAP ya confirmaron su rechazo.

El ofrecimiento de las autoridades consiste en aumentos de cuatro puntos en agosto, cuatro en septiembre y dos en octubre para el cargo testigo. Incluye mejoras en el nomenclador y la actualización trimestral según el IPC. Además, se incorporarían ocho puntos al nomenclador para alcanzar 500 puntos en diciembre, junto con un incremento del 10% en el concepto de conectividad, que también se actualizaría con la inflación. También se subiría 2 puntos la base de cálculo del ítem E60, llevándola a 41 puntos.

Esta propuesta fue la que Patricia Quiroga, secretaria general de UDAP, bajó a las bases en el plenario que se realizó el pasado viernes 15 de agosto. En horas de la noche se conoció que la decisión fue rechazar esta proposición.

De esta forma, habrá que esperar al próximo encuentro que se dará entre los funcionarios y los secretarios de los gremios docentes. El mismo se dará el próximo lunes 18 de agosto, donde estos representantes le comunicarán formalmente su decisión a las autoridades.