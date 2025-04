Paro CGT: finalmente confirmaron cómo funcionarán los colectivos

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) confirmó que los colectivos funcionarán con normalidad este jueves 10 de abril en San Juan, pese al paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT). La decisión se fundamentó en la vigencia de una conciliación obligatoria en el marco de las negociaciones salariales que el gremio mantenía con el Gobierno.

“Desde la entidad sindical que representamos, queremos comunicar que se acompaña la lucha llevada adelante por la CGT”, expresaron desde la UTA en un comunicado difundido este miércoles. Sin embargo, aclararon que no se adhirieron a la medida de fuerza nacional: “No se implementará el paro de actividades convocado por la central obrera”.

La postura tendrá impacto directo en la provincia, ya que la sede local del gremio también optó por garantizar la circulación normal de los colectivos. De esta manera, el servicio de transporte público de pasajeros operará sin interrupciones durante toda la jornada.

Si bien el sindicato no se sumó al paro en esta ocasión, dejó abierta la posibilidad de adoptar medidas gremiales más adelante si no se alcanzaba un acuerdo salarial favorable. “De no alcanzar un acuerdo salarial que nos permita recomponer el poder adquisitivo de los salarios, una vez finalizada la conciliación obligatoria se adoptarán las medidas de acción gremial que las circunstancias ameriten”, advirtieron.