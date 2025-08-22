Paro de controladores: qué pasa con los vuelos en San Juan

El conflicto entre la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) y la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) ya se siente en los principales aeropuertos del país. Este viernes, la primera jornada de paro de los controladores aéreos obligó a reprogramar vuelos y provocó demoras que afectaron a miles de pasajeros. Y la pregunta que se desprende de esta situación es ¿Qué pasa en San Juan con las salidas y los arribos?

La medida de fuerza se da tras el fracaso de 17 audiencias de negociación salarial y marca el inicio de un plan de acción escalonado que se prolongará hasta el 30 de agosto, con paros parciales en distintos horarios.

La respuesta oficial

Desde el Gobierno nacional rechazaron la protesta al advertir que “afecta un servicio esencial garantizado por ley y compromete la operatoria del sistema aeronáutico”. Voceros de EANA remarcaron que la justicia ya había desestimado un pedido cautelar del gremio contra la reglamentación de la ANAC sobre la prestación mínima de servicios. “La intransigencia sindical bloqueó cualquier posibilidad de acuerdo”, señalaron.

Pese a esas advertencias, ATEPSA ratificó su cronograma de medidas, que incluye cinco jornadas de paro con restricciones de seis horas diarias, distribuidas en franjas de tres horas cada una.

Cómo impacta en los aeropuertos

El paro se concentra en las operaciones de salida. Los controladores limitan las autorizaciones de despegue y suspenden la recepción y transmisión de planes de vuelo en los horarios de protesta. Los arribos, en cambio, no están alcanzados, lo que atenúa en parte las complicaciones, aunque se espera que las demoras se acumulen con el correr de las horas.

Cronograma de medidas:

Viernes 22 de agosto: de 13 a 16 y de 19 a 22.

Domingo 24 de agosto: de 13 a 16 y de 19 a 22.

Martes 26 de agosto: de 7 a 10 y de 14 a 17.

Jueves 28 de agosto: de 13 a 16.

Sábado 30 de agosto: de 13 a 16 y de 19 a 22.

Están exceptuados de las restricciones los vuelos de emergencia, sanitarios, humanitarios, de Estado o de búsqueda y salvamento.

Qué pasa en San Juan

Los vuelos en la provincia por ahora se vienen desarrollando con normalidad, en cuento a los horarios programados para las salidas y también para los arribos.

Cabe señalar que las conexiones existentes son con Ciudad de Buenos Aires, por lo que si existiera alguna complicación, posiblemente tenga anclaje en lo que acontezca en Aeroparque.

Las dos aerolíneas que operan en San Juan tienen por ahora las salidas dentro del horario programado tanto para el mediodía, como en la siesta y hacia la noche.