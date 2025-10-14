El paro nacional docente convocado CTERA para este martes tuvo una fuerte repercusión en la provincia, reflejada notablemente en el Colegio Nacional, donde la adhesión alcanzó un contundente 95% del cuerpo docente. La medida de fuerza resultó en la suspensión de clases para la gran mayoría de los alumnos, con solo dos cursos que lograron mantener la actividad normal, informó al móvil de Canal 13 Lorena Álvarez, rectora de la institución.

Según informó la autoridad, únicamente un curso de segundo año y uno de sexto año tuvieron clases, debido a que sus respectivos profesores comunicaron previamente que no adherirían al paro. Esta información fue clave para que los preceptores pudieran avisar con antelación a los estudiantes y a sus padres sobre la necesidad de asistir a clases con normalidad.

Álvarez explicó la postura del colegio frente a la jornada de protesta. "Nosotros como directivos tenemos la obligación de garantizar el derecho tanto al trabajo como a la huelga", afirmó. Para manejar la situación en una escuela de gran envergadura, el colegio implementó un sistema interno de organización.

"En el colegio nos organizamos internamente a través de una encuesta online, donde los profesores indican si adherirán al paro o no", detalló el directivo. Este mecanismo permite a los preceptores dar aviso con tiempo a los alumnos y a sus familias, evitando confusiones y garantizando el derecho a la educación en los casos que es posible. "Esta organización se explica porque somos una escuela muy grande con 40 cursos", acotó el directivo, subrayando la complejidad de coordinar una jornada con un nivel de adhesión tan alto.