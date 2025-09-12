Paro universitario: “Muchos docentes están renunciando a sus cargos en la universidad”

El reciente veto del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario generó un fuerte impacto en las casas de altos estudios de todo el país. En San Juan, la decana de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la UNSJ, Myriam Arrabal, advirtió en Canal 13 sobre la gravedad de la situación.

“Estamos en una situación muy compleja. La caída salarial ha sido tremenda y muchos docentes están renunciando a sus cargos en la universidad porque no se sostiene la situación”, afirmó en diálogo con este medio. Y agregó: “Hoy conviene tomar horas en cualquier otra institución educativa. Es insostenible”.

Arrabal remarcó que el veto presidencial “causa un daño enorme e incrementa la incertidumbre, porque para que la universidad pública siga funcionando necesitamos presupuesto”. En esa línea, defendió el carácter inclusivo del sistema: “Es una gran riqueza que cualquier persona, sin importar su condición, pueda acceder a la educación superior, que es un derecho fundamental. Es una lástima que hoy ese derecho esté en riesgo”.

Respecto al nivel de adhesión a la medida de fuerza, la decana explicó que no todas las actividades están paralizadas. “Hoy hay una tercera parte de las aulas funcionando. Son ocho en total, con docentes que, aún adhiriendo al paro, priorizan dar clases para que los estudiantes no pierdan más días, sobre todo porque la semana próxima comienzan los exámenes”, indicó.

Finalmente, Arrabal apeló al compromiso de los representantes legislativos para revertir la situación. “Necesitamos que diputados y senadores no apoyen este veto presidencial, porque está causando un gran perjuicio a nuestra juventud y a todo ciudadano argentino que quiere ejercer su derecho a la educación superior”, concluyó.