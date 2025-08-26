Paro universitario: cómo creen los estudiantes que impacta en su educación

La Escuela Industrial, uno de los colegios preuniversitarios más reconocidos de San Juan, vive esta semana el inicio de los paros rotativos impulsados por el sector universitario. La medida, que se replica en distintas instituciones educativas del país, tiene repercusiones directas en la cursada de los alumnos secundarios que se preparan para rendir materias y finalizar el año.

Durante la mañana, el móvil de Canal 13 estuvo presente en el ingreso a la escuela y recogió las voces de los estudiantes, quienes relataron cómo atraviesan la situación.

Gustavo, alumno de sexto año de Automotores, explicó que la modalidad de trabajo se fue adaptando: “Seguimos trabajando con algunos profesores de manera virtual. En los días de paro hacemos las tareas en casa". "Sí estamos bien informados sobre quiénes adhieren y quiénes no. En cuanto a los exámenes, algunos se reprograman y otros no. A veces venimos solo a rendir con los profesores que no paran”, relató.

Otra estudiante destacó que el conflicto impactó especialmente en la carga de evaluaciones: “Tuvimos hasta diez exámenes en una semana, más proyectos y trabajos prácticos. Se complicó mucho por los paros. Algunos profesores tuvieron en cuenta la situación y decidieron no tomar evaluaciones o reprogramarlas”, comentó.

Por su parte, Matías, de séptimo año de Electrónica, coincidió en que la medida afectó el normal dictado de clases: “Tuvimos muy pocas clases, además de las pasantías que nos atravesaron el año. Eso repercutió en los contenidos. Algunas materias vamos a llegar a terminarlas, pero no en todas”, señaló.

