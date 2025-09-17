En medio del paro universitario que afecta a la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), surgieron dudas sobre el impacto de las medidas en los contenidos, las clases y los exámenes. La secretaria académica, Rosa Ferrer, explicó que el reclamo excede lo salarial y se enmarca en la defensa integral de la educación pública.

“Tenemos que defender los derechos de los estudiantes y de las familias que trabajan en la universidad. No solo queremos aumentos en los sueldos, también una mejora en todos los sectores de la educación”, afirmó Ferrer, quien destacó que la medida es un apoyo a la educación pública en todos sus niveles.

Además, hizo un llamado a la comunidad: “Invitamos a las familias sanjuaninas a que nos acompañen. Seguro en cada familia hay algún miembro trabajador de la universidad, un alumno o un egresado”. También aclaró que “los docentes que no se adhieren tienen las instituciones abiertas para el derecho a su trabajo”.

Reclamo de los padres

Ante la preocupación de padres de alumnos de los colegios preuniversitarios, Ferrer aseguró que, si bien hubo días sin clases presenciales, los estudiantes mantuvieron continuidad pedagógica mediante recursos tecnológicos.

“Los papás están en su derecho de reclamar, pero es importante decir que hubo estrategias para priorizar los contenidos y que los chicos puedan pasar el año sin dificultades”, señaló. Y añadió: “Se confunde a veces la falta de asistencia por cuestiones climáticas con lo que tiene que ver con los paros. Pero se trata de una escuela pública con subsidio y financiamiento estatal”.

Ingreso a los colegios preuniversitarios

La funcionaria recordó que el 1 y 2 de diciembre se realizarán las inscripciones para los exámenes de ingreso a los colegios preuniversitarios. En esta instancia, unos 1.500 aspirantes presentarán la documentación correspondiente, aunque el cupo final será considerablemente menor.

¿Qué pasa con las mesas de examen suspendidas?

Respecto a las mesas afectadas por los paros, Ferrer explicó que el calendario académico es lo suficientemente amplio como para reprogramar. “Existen mesas casi mensuales que permiten a los estudiantes rendir sin mayores inconvenientes”, sostuvo.

Finalmente, Ferrer subrayó que, pese a las dificultades, el compromiso de la UNSJ es garantizar que los contenidos lleguen a buen término y que ningún estudiante vea comprometido su ciclo lectivo.

Entrevista completa