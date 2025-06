El senador nacional Oscar Parrilli se refirió con firmeza a la condena judicial contra Cristina Fernández de Kirchner y aseguró en Canal 13, que detrás del fallo hay un entramado político y judicial que busca mucho más que inhabilitar a la expresidenta. Según su visión, esta decisión "tiene tres objetivos claros: condenar a Cristina por todo lo que representa, proteger al macrismo e intimidar a la dirigencia política".

En el marco de una masiva manifestación de respaldo que reunió a dirigentes sindicales, gremiales y políticos en Buenos Aires, Parrilli explicó que "la Corte Suprema ha demostrado su rol protector del macrismo. No es casualidad que causas como la del blanqueo de capitales del hermano de Macri, los parques eólicos, los peajes o el Correo Argentino duerman el sueño de los justos", expresó.

Además, el senador sostuvo que existe un mensaje mafioso detrás del fallo: “Nos están diciendo: ‘Nosotros decidimos quién puede ser candidato y quién no. Si no se portan bien, pueden tener el mismo destino que Cristina’. Es un intento claro de disciplinamiento hacia la política”, afirmó.

Consultado sobre el futuro del espacio político y el rol que tomará el peronismo tras esta embestida judicial, Parrilli reveló que mantuvieron una reunión con la exmandataria en la que ella planteó el rumbo a seguir. “Nos pidió volver a representar a la mayoría del pueblo argentino, acercarnos a los sectores sociales, a los trabajadores, jubilados, estudiantes, PYMEs, científicos. Recuperar el vínculo con esos actores es fundamental para construir una alternativa”, sostuvo.

Parrilli también hizo una autocrítica respecto al distanciamiento entre el justicialismo y la sociedad: “Creo que una de las razones por las que Milei ganó en 2023 fue que nos alejamos de las reivindicaciones del pueblo. La gente está harta, no solo de la política, sino incluso del mismo Milei, pero aún no nos mira a nosotros porque no hemos vuelto a representarlos”, dijo.

El senador remarcó que la tarea del espacio político es "estar al lado de la gente, generar propuestas, mostrar que hay dirigentes dispuestos a dar las batallas necesarias para que el pueblo argentino viva mejor. No pedimos mucho: simplemente volver a los niveles de vida que teníamos en diciembre de 2015”.

Al analizar el camino recorrido desde que el Frente de Todos ganó las elecciones de 2019, Parrilli no eludió críticas hacia la gestión de Alberto Fernández. “Muchos ciudadanos se sintieron decepcionados, desilusionados. No cumplimos con las expectativas. El acuerdo con el FMI fue un punto de quiebre. Yo no lo voté. Fue una estafa que terminó alejando a muchos sectores sociales de nuestro espacio”, señaló.

A su vez, recordó que Cristina ya había advertido en 2020 sobre la necesidad de que el crecimiento económico no sea “para cuatro vivos”. Sin embargo, lamentó que "eso fue exactamente lo que ocurrió en 2021 y 2022".

Respecto a las posibilidades de anular la condena, Parrilli fue claro: “Todas las cosas injustas terminan revirtiéndose en algún momento. No confío en esta justicia, pero sí en la movilización pacífica del pueblo. Así se han logrado torcer injusticias históricas”.

El senador no descartó la vía judicial internacional y aseguró que los abogados de la expresidenta ya están trabajando en ese sentido. También hizo referencia al llamado "efecto Lula", recordando cómo el líder brasileño fue absuelto tras ser condenado en un proceso judicial cuestionado en todo el mundo. “Confiamos en nuestra gente, en el pueblo. La calle, la militancia y la convicción son nuestras herramientas. Vamos a dar las batallas necesarias para que se haga justicia”, concluyó.