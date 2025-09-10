La directora del Registro Civil de San Juan, Verónica Benedetto, llevó tranquilidad a los ciudadanos luego de que a nivel nacional se detectara una falla en la impresión de pasaportes que podría comprometer la seguridad de los documentos. El inconveniente afecta a los ejemplares emitidos entre el 23 de mayo y el 30 de junio de 2025, por lo que se recomienda a los titulares revisar la fecha de emisión que figura en la hoja donde aparece la foto.

Benedetto explicó que, para facilitar la consulta, se habilitó un chatbot oficial al que se puede acceder enviando un mensaje al número ‪+54 9 11 5126‑1789‬ . Allí, con solo ingresar el número de pasaporte, la persona podrá verificar si su documento presenta esta falla y, en caso afirmativo, gestionar su reposición. La funcionaria aclaró que la renovación será sin costo para los afectados.

Respecto de quienes tengan un viaje en los próximos días, la directora confirmó que podrán reemplazar su pasaporte en los aeropuertos de Ezeiza, Aeroparque, Mendoza, Córdoba, Salta y Rosario. “Es importante que los pasajeros lleguen unas horas antes para que la oficina de Renaper pueda realizar la reposición y así viajar sin inconvenientes”, señaló.

Por otra parte, Benedetto desmintió que exista una serie de pasaportes puntuales afectada, tal como circuló en redes sociales. “Lo que Renaper informó de manera oficial son las fechas de emisión. Lo demás no es información oficial”, subrayó, al tiempo que instó a los ciudadanos a consultar siempre fuentes oficiales y utilizar el chatbot antes de dirigirse a una oficina.