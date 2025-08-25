El fallecimiento del “Chango Huaqueño” conmovió a la comunidad de Huaco y a todo Jáchal. Uno de sus compañeros de escenario, el reconocido Pascual Recabarren, expresó su pesar y destacó la huella que dejó el artista. “Me dicen que está triste el pueblo de Huaco, dicen los pueblerinos que ni los pájaros cantan, se ha silenciado el pueblo”, expresó.

En sus palabras, Recabarren trazó un paralelismo con otra pérdida histórica de la cultura local. “Parece que después de muchos años se repite la historia, de la partida de Buenaventura Luna. Hoy nos deja el hombre que con su legado ha llevado el nombre de Huaco por diferentes lugares de la patria”, recordó el payador.

El músico también resaltó la esencia del “Chango Huaqueño”, marcada por el amor al país y a su gente. “Esa patria a la que amaba y siempre tenía algo para cantarle, con un toque de argentinidad, con un toque de romanticismo, con un toque de un corazón de un tipo nacido en el campo y criado con mucho esfuerzo”, dijo con emoción.

Finalmente, Recabarren lo despidió como un símbolo irremplazable de la identidad jachallera. “Se nos va un emblema de Huaco, se nos va un amigo. No se irá del todo porque su cantar ha de quedar en nuestros oídos y en nuestros corazones, sobre todo en el corazón del pueblo donde él era realmente el ídolo jachallero”, concluyó.