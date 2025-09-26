En el marco de la auditoría nacional sobre pensiones por discapacidad, en San Juan se detectaron varios casos irregulares que llamaron la atención de los inspectores. Según confirmaron fuentes oficiales, entre los beneficiarios figuran dos jóvenes con vitíligo (uno de ellos de 21 años), personas celíacas y hasta un supuesto operado de columna que en realidad nunca pasó por el quirófano.

La revisión comenzó en mayo y forma parte de los controles ordenados por la gestión de Javier Milei, que busca determinar cuántos de los beneficios otorgados en los últimos años responden efectivamente a situaciones de discapacidad.

Uno de los hechos más insólitos se registró en Jáchal, donde un hombre de 49 años percibía una pensión por haber sido operado de columna y portar una prótesis. Sin embargo, al solicitarle los estudios médicos, se comprobó que no tenía problemas lumbares y que jamás había sido intervenido quirúrgicamente.

Además, la auditoría detectó 10 casos de beneficiarios con celiaquía, de entre 35 y 45 años, que figuran cobrando pensiones por discapacidad. En paralelo, se revisaron situaciones de jóvenes diagnosticados con vitíligo, un trastorno que no invalida para la vida laboral y que, sin embargo, fue utilizado como argumento para obtener la ayuda estatal.

Desde el Gobierno confirmaron que, por ahora, las bajas de las pensiones se encuentran pausadas hasta que finalice la auditoría que lleva adelante la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). “El foco está puesto en tres ejes: las pensiones, las compras y la estructura. En función de eso se tomarán medidas a seguir”, indicó una fuente oficial.

El tema no es menor: ANDIS está bajo la lupa judicial luego de que trascendieran audios en los que se exponía un supuesto circuito irregular para la entrega de beneficios. La administración nacional sostiene que hubo un “aumento indiscriminado” de pensiones en los últimos años, muchas de ellas sin sustento médico real.