Por la noche del pasado martes un efectivo policial fue baleado por un menor de edad en la Villa San Damián. Mas allá de que recibió tres disparos, milagrosamente está en un buen estado de salud. Con el paso de las horas se supo que el herido es un polémico uniformado con mucha actividad en redes sociales.

Tanto en su perfil de Instagram como en el de TikTok, en el que tiene más de 12.000 seguidores, él se presenta como “Empresario y pastor”. En sus cuentas posteó una gran cantidad de videos portando el uniforme de la Policía de San Juan.

Además en más de una ocasión se filmó junto a colegas de la fuerza haciendo bromas o gestos a la cámara, también enseñando los patrulleros. En ese sentido cabe destacar que fue puesto en una situación pasiva desde hace dos años, mediante la cual se le quitó su arma reglamentaria.

Esto se debe a que no sólo tuvo hechos de mala disciplina sino que directamente habría abandonado sus funciones en más de una ocasión. A esto se suma sus constantes críticas a supuestos manejos dentro de la Policía de San Juan que el “denunciaba” en sus redes.

También se muestra muy cercano a la religión, grabándose haciendo reflexiones a las que le agrega hashtags como “Dios”, “Paz”, “Jesús", “Amor”, “Fe”, entre muchos otros.