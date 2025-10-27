El diputado nacional José Peluc habló tras conocerse los resultados de las elecciones legislativas y destacó el ingreso de Abel Chiconi al Congreso como el tercer diputado nacional por San Juan. Desde el búnker de La Libertad Avanza, el legislador celebró el avance del espacio libertario y reconoció que los resultados dejaron una lección interna.

“Tenemos que hacer una autocrítica, nos ha ganado en San Juan la casta”, expresó Peluc ante los militantes. En su discurso, agradeció el trabajo de los fiscales y el acompañamiento de Javier y Karina Milei: “Quiero agradecerle a todos los fiscales y a los departamentos, a Karina y a Javier Milei. Este es el apoyo que nos da siempre”.

Peluc también valoró el crecimiento del movimiento liberal y el respaldo del bloquismo: “Agradezco a los sectores liberales que están acá presentes y al bloquismo, que sumó más de este lado que del otro”.

Sobre la incorporación de Abel Chiconi al Congreso, sostuvo: “Vamos a tener una voz más en el Congreso. Le hemos sacado un diputado a la casta”.

El dirigente libertario definió la campaña como “silenciosa” y resaltó el compromiso de sus militantes: “Quien pase por acá dirá que somos un puñado, pero ese puñado vale oro. No nos vieron venir”.

Finalmente, Peluc marcó el rumbo del espacio hacia adelante: “Solos no podemos, tenemos que seguir sumando sectores. Los malos y muy malos que se queden en la vereda de enfrente”.