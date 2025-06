La Unión Vecinal del barrio San Luis será escenario de una peña solidaria con el objetivo de recolectar alimentos no perecederos y utensilios de cocina para sostener la olla popular que, cada semana, alimenta a más de 100 personas. La jornada se realizará este domingo, desde las 12 del mediodía, con entrada libre a cambio de una donación.

Melanie Illanes, una de las organizadoras de la actividad, contó en Canal 13, que hace seis meses colabora en el espacio social y remarcó la creciente necesidad del barrio: "Estamos entregando cerca de 110 porciones todos los jueves. La gente se va sumando de boca en boca, porque cada vez hay más necesidad", explicó.

La propuesta solidaria incluirá música en vivo, artistas locales, danzas tradicionales, comida criolla y hasta un yerbeado por la tarde. “La idea es pasar una linda jornada en familia, disfrutar de un buen espectáculo y colaborar. El ingreso es con un alimento no perecedero”, detalló Illanes.

Además de alimentos, también están recolectando utensilios de cocina, garrafas y quemadores para poder seguir cocinando. “Estamos con muy poco material. Lo que más tenemos es polenta, y tratamos de usarla antes de que se venza. Hoy, por ejemplo, preparamos polenta con tuco”, contó Melanie.

Las actividades comenzarán al mediodía y los shows están programados a partir de las 14. El evento se extenderá hasta las 21 y será abierto a toda la comunidad. “El que no quiera venir a almorzar puede venir a tomar unos mates por la tarde. Es para toda la familia”, señaló la organizadora.

La peña no será la única forma de ayudar. Quienes no puedan asistir el domingo, pueden acercarse con sus donaciones los días martes desde las 19 horas, en la sede de la Unión Vecinal. “Yo estoy siempre presente, y si no, el presidente de la institución también puede recibir las cosas. Todo es bienvenido y cada aporte hace la diferencia”, remarcó. Finalmente, Illanes señaló: “Todo esto lo hacemos a pulmón. Nos organizamos, cocinamos, repartimos. Y ver que la gente se va con su comida, contenta, nos da fuerzas para seguir”.