Pensiones contributivas de ANSES: derechos, requisitos y reclamos judiciales

El abogado Juan Pablo Mattar pasó por el programa Mirá quien Habla y explicó las claves legales sobre las pensiones derivadas de jubilaciones y los casos más frecuentes de conflicto con el organismo previsional.

Las pensiones contributivas son uno de los temas previsionales que más consultas y reclamos generan en el país. Según explicó el abogado especialista en Seguridad Social, Juan Pablo Mattar, se trata del segundo rubro con mayor cantidad de litigios después de los juicios por reajustes de haberes jubilatorios. “Después de los reclamos judiciales de los jubilados por reajustes, el tema que más conflictos genera es el de las pensiones contributivas”, afirm�� Mattar en diálogo con este medio.

El especialista remarcó que es importante diferenciar entre pensiones contributivas y no contributivas. De este modo explicó: “La pensión contributiva es una derivación de la jubilación. Es decir, cuando un jubilado fallece, transfiere ese derecho a su cónyuge, conviviente o hijos menores. También ocurre si fallece un trabajador en actividad con aportes, o en los casos de retiro por invalidez”.

En cambio, las no contributivas son aquellas vinculadas a la discapacidad o a situaciones de vulnerabilidad socioeconómica. “Las contributivas son un derecho directo derivado de un beneficio ya adquirido, mientras que las no contributivas responden a una necesidad”, subrayó Mattar.

El artículo 53 de la Ley 24.241 establece a los beneficiarios: Cónyuges (esposo o esposa), convivientes (según ciertos requisitos de tiempo) o hijos menores de 18 años.

“Cuando los hijos cumplen 18 años, en principio pierden el derecho. Sin embargo, si están estudiando y no se han insertado en el mercado laboral, se puede extender hasta los 21 años”, explicó Mattar.

El especialista agregó que, en el caso de los hijos con discapacidad o incapacidad para trabajar, el beneficio puede extenderse sin límite de edad. “El requisito es que hayan estado a cargo del padre o la madre fallecidos. Y no sólo pueden reclamar la pensión de uno, sino que la ley permite que accedan a la de ambos progenitores, según un decreto de 2021”, detalló.

Uno de los puntos de conflicto es la determinación del porcentaje de incapacidad para acceder al beneficio. “La Superintendencia de Riesgos de Trabajo aplica el baremo de la Comisión Médica y establece que, si la incapacidad supera el 66%, corresponde la pensión. Si es menor, no. Pero esto puede judicializarse”, indicó Mattar.

El abogado ejemplificó: “Hay casos de personas que nunca trabajaron, tienen un 37% de incapacidad y resulta imposible reinsertarlos en el mercado laboral. En esos casos, la Justicia suele reconocer el derecho igualmente, aunque no llegue al 66%”.

Mattar mencionó: “Un caso muy interesante fue el de una persona casada, mayor de 18 años, que sufrió un ACV con graves secuelas. La Cámara Federal de la Seguridad Social equiparó su situación a la de un hijo soltero y le otorgó la pensión. Hay mucha casuística y es importante siempre consultar antes de descartar un derecho”, señaló.

Convivientes

Otro punto complejo es el de la convivencia y la separación de hecho. “La ley exige que los convivientes acrediten cinco años de convivencia, aunque se reduce a dos si hubo hijos en común. El problema aparece cuando hay un matrimonio vigente y, a la vez, una convivencia paralela”, explicó el abogado.

En esos casos, ANSES suele negar la pensión a la cónyuge si no tiene el mismo domicilio, presumiendo una separación con culpa compartida.

“La jurisprudencia sostiene que la culpa no se presume. Entonces, la cónyuge también tiene derecho. Lo que ocurre en la práctica es que el beneficio se divide entre la esposa y la conviviente”, precisó Mattar.

El especialista recordó que esta discusión se remonta a un decreto de 1967, durante la dictadura, que limitaba el derecho del cónyuge sobreviviente si había separación por culpa. “Hoy la tendencia judicial es clara: si estás casado, acreditás el vínculo y nadie prueba tu culpa, tenés derecho a la pensión”, sostuvo.

Finalmente, Mattar dejó un consejo práctico para evitar conflictos futuros: “Yo siempre recomiendo a mis clientes que regularicen su situación civil. Si están separados de hecho, que se divorcien. Si conviven, que se casen. Parece un tema menor, pero después terminan en litigios largos y costosos para poder acceder a un derecho que, en principio, debería ser automático”.

“Mucha gente no sabe que tiene derecho a reclamar una pensión. Por eso, siempre es mejor averiguar. Los derechos previsionales no se presumen: se ejercen”, cerró.