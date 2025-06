Con un estilo directo y sin rodeos, José “Pepe” Villa, secretario general de UPCN San Juan desde hace décadas, compartió su mirada sobre el futuro del gremio, su posible retiro en 2026 y su visión crítica del presente político y sindical. En una entrevista sin filtros por el segmento que se transmite por la pantalla de Canal 13 San Juan todos los viernes, conducido por Leonardo Domínguez, “Entre Vistas”, el dirigente habló de cansancio, lealtades, herencias, militancia, errores y nombres propios como Cristina Kirchner, Gioja, Uñac y Milei.

“Estoy cansado, hoy no tengo ganas. No sé si me voy a presentar a otro mandato, pero si piensan hacer otra lista, me voy a enfrentar”, advirtió Villa, aunque enseguida dejó en claro que su sello personal sigue al mando: “Ya tengo la lista hecha para el año que viene. Hay chicos jóvenes. Si va lista sola, no voy yo”.

Entre esos nombres, aparece el de su hija Laura. “Es la que más se mueve, pero vamos a ver. Yo quiero que esté bien, que esté tranquila”, explicó. Y aunque reconoce su capacidad, también puso en juego las prioridades personales: “Está capacitada, sin duda, pero tiene hijos chicos que cuidar”.

Consciente del desgaste del poder, Villa reconoce que “hay que tener salud para aguantar este cargo. Capacidad, y sobre todo, relación”. Pero también lanzó una advertencia interna: “En la lista mía el que decide soy yo. Siempre hay consenso, pero también siempre hay uno con el serrucho en la mano. Lo vamos a estar esperando”.

Su visión del PJ

Cuando se le pregunta por el presente del Partido Justicialista, Villa se muestra escéptico. “El PJ es una herramienta para las elecciones, nada más. Hoy no hay peronistas, somos todos oportunistas”, afirmó. Y disparó contra la dirigencia: “Desde la muerte de Perón hay que hacer una revisión histórica. Acá cambió mucho. Hubo una intromisión de gente que se quedó con el partido”.

Sobre sus referentes históricos, fue tajante: “Con la calidad de militante que es Gioja y la gestión de Uñac, es difícil reemplazarlos. Por ahora no veo a nadie”. Y si bien reconoció que “no es que los nuevos no sirvan, acompañan”, aclaró que “ninguno puede garantizar la unidad”.

También dejó una crítica al liderazgo de Cristina Kirchner: “Está otra vez utilizando un poco a la gente. Ella no es peronista. Que sea presidenta del PJ es otra cosa. Fue Alberto Fernández quien dijo que era socialdemócrata”. Y remató: “CFK es la adversaria que ha elegido Milei. Se necesitan mutuamente”.

Un arrepentimiento

En un tono más reflexivo, Villa confesó su mayor arrepentimiento político: “Si me arrepiento de algo, es de haber firmado la destitución de Avelín. Porque lo eligió el pueblo. La gente lo pone y la gente se lo tiene que llevar”. A la distancia, reconoce: “Si vuelvo el tiempo para atrás, no voto en contra”.

Con décadas en el sindicalismo y la política, José Villa se muestra como un dirigente curtido, dispuesto a retirarse, pero no a ceder sin dar pelea. “Todo lo nuevo es perseguido. Si aparece uno nuevo y gana, lo persiguen”, concluye, dejando claro que, aunque cansado, aún no baja la guardia.