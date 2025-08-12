La directora del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), Elina Peralta, se refirió a una de las principales preocupaciones de quienes esperan acceder al sistema de préstamos para la construcción de viviendas.

Peralta recordó que en diciembre de 2023 se suspendieron las operatorias individuales debido a la falta de fondos. “Teníamos una deuda de certificados de obra de más de un año, lo que complicaba la apertura de nuevas operatorias”, explicó.

Además, señaló que en ese momento había unas 600 obras en ejecución bajo estas operatorias, lo que dificultaba aún más el inicio de nuevos préstamos. “Cuando asumimos, ya existían 600 obras en marcha", dijo. "Actualmente estamos focalizando los recursos en estas obras distribuidas en toda la provincia”, remarcó la directora del IPV.

¿Qué era este sistema?

La Operatoria Individual del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) estaba diseñada para facilitar el acceso a viviendas para la clase media. Esta modalidad permitía a los beneficiarios acceder a créditos para construir viviendas únicas o realizar mejoras y ampliaciones.

Si bien esta suspendido por falta de fondos, teniendo en cuenta que el IPV funcionaba en su 70% con fondos nacionales, se espera que abra nuevamente para así brindar más oportunidades de acceso a vivienda.