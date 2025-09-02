La Pastoral Juvenil eligió nuevamente al departamento de San Martín para realizar la Peregrinación a Ceferino Namuncurá, que tendrá lugar este domingo 7 de septiembre. La intendenta Analia Becerra detalló a Canal 13 cómo se prepara el municipio para recibir a los peregrinos y cómo se trabaja en paralelo para asistir a las familias afectadas por las lluvias recientes.

San Martín es nuevamente elegido por la Pastoral Juvenil para llevar la peregrinación. “Nos convoca y nos moviliza mucho, porque se cumple un recorrido muy especial hasta el Beato Ceferino”. En ello informó que "El municipio prepara la logística para el ingreso de los peregrinos, el camping municipal para descanso y almuerzo, y luego la peregrinación continúa hasta Ceferino Namuncurá, donde se realizará la misa a las 17 horas”.

La jefa comunal destacó que la invitación está abierta a jóvenes, adultos y vecinos de todo San Martín, y resaltó el valor recreativo y natural del recorrido: “Invitamos a todos los sanjuaninos que se animen a conocer este complejo de la montaña, que brinda naturaleza y espacios para actividades recreativas”.

Consultada sobre el vínculo entre la comunidad y la fe en medio de situaciones complicadas, Becerra aseguró que “La fe es lo más importante para sobrellevar estas situaciones complejas. Mantiene a una persona viva y le da fuerza para soñar y tener esperanza”.