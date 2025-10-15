A pocos días de celebrarse el Día de la Madre, el sector de perfumería y cosmética vive un repunte significativo en sus ventas. Según relató Agustina, empleada de un reconocido local del rubro, la demanda comenzó a aumentar la semana previa a la celebración, y las expectativas son altas para los últimos días.

"La semana previa comenzó a moverse y en los últimos días esperamos que las ventas sigan creciendo", comentó Agustina, señalando que la clave del éxito en esta fecha es la amplia oferta de productos y las atractivas promociones.

Los regalos más buscados este año se concentran en el universo del cuidado personal y la belleza:

Fragancias: hay una gran variedad con líneas nacionales e internacionales, con precios que arrancan desde los $25.000.

Tratamientos faciales

Una de las estrategias más novedosas que implementan los locales es ofrecer la experiencia completa. "Nosotros en la perfumería realizamos ese tratamiento, por lo que le ponemos la opción de que vengan después del Día de la Madre para regalarse ese mimo", explicó Agustina. "Acá les explicamos cómo funciona, qué tienen que usar y cómo se tienen que maquillar", agregó, haciendo del regalo una invitación al autocuidado.

Jóvenes conocedores

Un dato que llama la atención es la efectividad de la atención personalizada, especialmente dirigida al público masculino que busca el regalo perfecto. "A los hombres les armamos el kit completo y ellos llevan, nos agradecen mucho la atención que tenemos", destacó la empleada, aliviando el estrés de elegir para muchos hijos y parejas.

Además, los vendedores se han sorprendido por el alto conocimiento que demuestran los clientes más jóvenes. "Nosotros nos sorprendemos mucho con los estudiantes de secundario que vienen ya con un gran conocimiento de fragancias", reveló Agustina, lo que facilita el proceso de recomendación.

Para incentivar aún más las compras de último momento, los locales están ofreciendo promociones bancarias muy competitivas: la posibilidad de pagar en 3 cuotas sin interés con casi todas las tarjetas bancarias.