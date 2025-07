Pesadilla con final feliz: recuperaron la moto que le robaron a una mamá trabajadora

La pesadilla terminó con un final feliz para la joven madre soltera a la que le robaron la moto en pleno centro. En medio del apagón ocurrido el sábado 21 de junio en varios departamentos del Gran San Juan, Cinthia Vergara dejó estacionado el vehículo que utiliza para ir a trabajar y llevar a sus hijos a la escuela. Cuando regresó, tras el periodo de una hora en el que realizó un trámite, su Zanella 110cc gris no estaba. Tras casi 10 días de investigación, la Policía dio con el paradero del rodado, según confirmó a Diario 13 la víctima y propietaria.

La moto apareció este martes 1 de julio con uno de sus plásticos delanteros roto y la traba forzada. Personal de Robos y Hurtos se comunicó con Cinthia para darle la buena noticia y la joven trabajadora no podía creerlo. “No podía creerlo cuando me llamaron para contarme que había encontrado mi moto. Estoy feliz, ya tengo mi moto en casa”, contó.

Cinthia fue citada a las 18 de este martes a la Comisaría Central para reconocer el rodado. Tras el reconocimiento, retiró la moto. Luego expresó a Diario 13: "Todo salió muy bien gracias al buen accionar de la Policía, sobre todo, por el personal de Robos y Hurtos, quienes estuvieron al pendiente todo el tiempo de este robo que sufrí"

La joven agradeció a todos aquellos que compartieron la nota de Diario 13 y su publicación sobre el robo, tanto en WhatsApp como en Facebook e Instagram. "Agradezco a mi familia y amigos que me apoyaron en estos difíciles días. Ahora voy a poder remontar todo lo que tenía sin hacer", añadió agradecida.

"Me sentí bien apoyada por la gente, muchos de ellos que ni si quiera conocía me mandaron mensajes de aliento" comentó Cinthia que aprovechó para agradecer a este medio por la difusión del robo.

El hecho

La inseguridad se hizo presente en medio del apagón del sábado en la tarde. Una joven mamá soltera dejó estacionada su moto a metros de Avenida Libertador y Mendoza y se fue a hacer un trámite, pero cuando regresó, el rodado ya no estaba. “Con esa moto me iba a trabajar, me hicieron un gran daño”, contó Cinthia Vergara a Diario 13.

La víctima contó que el robo se produjo entre las 18 y 19 horas. Cinthia llegó a este punto de Capital, estacionó su Zanella ZB 110cc gris en el espacio reservado para motos, le puso traba y se fue a hacer un trámite. Una ingrata y amarga sorpresa la esperaba al regresar. Ya no estaba su vehículo.

Cinthia contó que siempre deja su moto en esos boxes, y que la adquirió hace 6 años. La damnificada la ocupa para movilizarse a las dos casas particulares donde trabaja como empleada doméstica: una en Chimbas y la otra en Capital.

La joven es madre soltera de dos chicos, a los que también los llevaba a la escuela en esa moto, que la inseguridad le quitó.

Luego de unos segundos de desesperación y llanto por el robo de su moto, Cinthia llamó al 911. Minutos más tarde se hizo presente personal de Robos y Hurtos de la Policía de San Juan, quienes se pusieron al tanto de lo ocurrido y trasladaron a la joven mamá hasta la Comisaría 2º, donde colocó la denuncia.

Personal de Robos y Hurtos se comunicó el lunes con Cinthia para contarle que a pocas cuadras de donde sufrió el robo, le robaron la moto a otra persona. Sobre su caso le contaron que revisaron los registros de la cámara del CISEM ubicada en la zona, pero que no detectaron movimientos sospechosos y que revisarían una vez más.

Cinthia vive en el Barrio Pampa de Chimbas y se tiene que trasladar a la otra punta del departamento y hasta Capital para llegar las viviendas en donde trabaja. “Este robo me ha complicado la vida, me complica el trabajo, me complica el traslado de mis hijos a la escuela, me ha hecho mucho daño”, contó.