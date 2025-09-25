Pese a haber firmado todos los acuerdos salariales en la provincia, el gremio docente UDAP anunció que se sumará a un paro nacional convocado por CTERA, lo que dejará a los alumnos sanjuaninos sin clases. La medida, que aún no tiene fecha definida según explicó la secretaria general Patricia Quiroga, responde a reclamos por fondos que Nación no envía y por el riesgo en el régimen jubilatorio de los docentes.

Quiroga sostuvo en Buen Día Día (de lunes a viernes a partir de las 07:00) que la paritaria provincial fue aceptada, pero la calificó como “a medias”. Según dijo, no alcanza a cubrir los faltantes de Nación, como el FONID (que actualmente debería aportar 124 mil pesos por cargo docente). Además, mencionó que hay problemas de infraestructura, nuevos cargos sin cubrir y la preocupación por reformas jubilatorias.

“No es un paro contra la Provincia, es para ayudarla a que vuelvan a llegar los fondos que no están llegando. Se están haciendo cargo pero como dije, lo hacen a medias porque no pueden dar nuevos cargos, no pueden hacer nuevas escuelas, están arreglando como pueden”, expresó Quiroga.

Sin embargo, la decisión deja en tensión a la comunidad educativa sanjuanina: los padres ven interrumpido el dictado de clases a pesar de que el Gobierno provincial cumplió con lo pactado en la mesa paritaria. El propio gremio reconoció que aún no hay fecha definida para el paro, porque dependerá de lo que resuelva el plenario de delegados y la coordinación con la conducción nacional.

“Hay una ley 190 días de clase y la estamos cumpliendo. Vamos a hacer clases públicas que se van a dar a contra turno. Hay veces que se suspende por viento Zonda, se le manda al docente todas las actividades y continuamos normal como cuando estábamos en pandemia. Vamos a tener un plenario y a coordinar con todos los delegados escolares. Lo vamos a hacer la semana que viene”, sentenció.