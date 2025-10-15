El sector vitivinícola de San Juan fue informado por el departamento de Hidráulica sobre el pronóstico hídrico para el ciclo 2025-2026, que proyecta una media de 950 hectómetros (hm³) disponibles, este dato fue catalogado como un escenario de "plena sequía".

Pablo Martín, integrante de la Mesa Vitícola, expresó en Jorge por la Mañana sobre la crítica situación, donde el sector ya ha presentado formalmente un requerimiento a Hidráulica para garantizar un caudal mínimo de riego: 800 hm³.

A pesar del bajo caudal pronosticado, Martin se mostró optimista en cuanto a la posibilidad de sostener la actividad, aunque con recursos al límite. "Es un pronóstico de plena sequía, pero se podría llegar a regar del mismo modo que el año anterior", explicó.

El problema radica en que, a diferencia del ciclo pasado donde se pudo acumular reservas, este año la situación será inversa. "La diferencia es que el año anterior pudimos guardar agua en los diques y este año probablemente haya que utilizar ese poquito que está guardado", señaló.

Por ello, la Mesa Vitícola ha sido contundente en su pedido al Gobierno: "Pedimos 800 hm³ porque consideramos que no nos podemos bajar de esos niveles".

Según el análisis del sector, si se destinaran 800 hm³ al riego agrícola, el caudal restante (150 hm³ del total estimado de 950 hm³) quedaría distribuido para el uso humano (agua potable) y para la inevitable evaporación, la cual se estima en unos 100 hm³. Esto dejaría un déficit de 30 hm³ que, teóricamente, faltarían para cubrir el riego agrícola y el uso humano y deberían salir de las reservas de agua que la provincia tiene en los diques.

Evitar una crisis como la de 2022

Martín insistió en que los 800 hm³ representan el mínimo indispensable para evitar una catástrofe hídrica en el campo. "Si bien se trata de un riego extremadamente escaso, creo que no podemos bajar de esos niveles en caso de una emergencia como la que tuvimos en 2022", afirmó. La prioridad de este caudal es realizar un riego "similar al del año pasado", aunque sea "extremadamente escaso".

El planteo de la necesidad de 800 hm³ para abastecer el área vitivinícola es reciente, por lo que el sector todavía está a la espera de una respuesta oficial por parte del Gobierno, a través de la Dirección de Hidráulica. La incertidumbre crece entre los productores ante la inminente necesidad de planificar la próxima temporada de riego en un contexto de sequía extrema.