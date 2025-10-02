Aunque el Gobierno nacional postergó la actualización del impuesto a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono mediante el decreto 617/2025, en San Juan los precios no quedaron congelados. Por el contrario, este jueves los precios volvieron a elevarse.

Durante este jueves 2 de octubre, los valores en YPF quedaron en:

Nafta Súper: $1.455.

Infinia Nafta: $1.706.

Diésel común: $1.462.

Infinia diésel: $1.650.

Según relevó Canal 13 San Juan, la Infinia costó $1.694 el 1 de octubre y aumentó a $1.706 en apenas 24 horas, una suba de $12. El día anterior había bajado $3 y antes había subido $8, mostrando la dinámica cambiante del micro pricing. Este mecanismo ajustó los precios en lapsos muy cortos, con subas y bajas mínimas, aunque la tendencia general fue hacia el alza.

Subas

La evolución de los precios mostró un incremento sostenido a lo largo de 2025:

1 de junio de 2025: Nafta Súper $1.237, Nafta Premium $1.454, Gasoil $1.259 y Gasoil Premium $1.414.

1 de julio de 2025: Nafta Súper $1.268, Infinia $1.490, Diésel común $1.290 y Diésel Infinia $1.449.

1 de agosto de 2025: Nafta Súper $1.300, Nafta Premium $1.527, Gasoil $1.322 y Gasoil Premium $1.485.

1 de septiembre de 2025: Nafta Súper $1.324, Infinia $1.570, en Shell la Súper $1.676 y el GNC $715.

2 de octubre de 2025: Nafta Súper $1.455, Infinia $1.706, Diésel común $1.462 y Diésel Infinia $1.650.

Esto significó que, tomando como referencia la Infinia Nafta, el litro pasó de $1.454 en junio a $1.706 en octubre, con un aumento superior a los $250 en cuatro meses, equivalente a un alza de más del 17%.

Impacto del micropricing

El micropricing permite que las estaciones de servicio ajustaran los precios de acuerdo a la oferta y la demanda. En la práctica, esto significó aumentos y reducciones mínimas día a día, aunque con una curva general ascendente. Incluso se aplicaron descuentos por horarios: por ejemplo, entre la medianoche y las 6 de la mañana en algunas YPF, con rebajas de entre 3% y 6% pagando con aplicación.

El móvil mostró que en septiembre, cuando la Infinia costaba $1.570, en menos de 30 días trepó a $1.706, lo que representó un incremento cercano al 10% solo en ese mes.

El Gobierno nacional anunció la postergación de la suba de impuestos a los combustibles para después de las elecciones de octubre. Sin embargo, la medida no impidió que los precios en San Juan se encarecieran. Esto generó la sensación de congelamiento en los anuncios oficiales, pero la realidad en las pizarras fue distinta.

Desde mayo a octubre, la diferencia acumulada fue notoria: en la Nafta Infinia, el litro pasó de $1.438 a $1.706, con una variación de más de $260.

Los especialistas consultados remarcaron que la liberación del mercado y la falta de obligatoriedad de comunicar los aumentos en forma oficial favorecieron esta dinámica. Por eso, los usuarios se encontraron con subas casi diarias en las estaciones de servicio, a pesar de que el aumento impositivo quedó pendiente hasta noviembre.