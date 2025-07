Peter Regalos: "San Juan se lleva una parte de mi corazón"

En la previa de su presentación, Peter Regalos charló con el móvil de Canal 13 sobre la expectativa que generó y lo que le pasa a él, tras el desborde del miércoles en la Plaza 25. "San Juan se lleva una parte de mi corazón", expresó, para luego asegurar que, en su gira por las provincias, los sanjuaninos fueron los que más repercusión generaron.

El joven influencer confirmó que el viernes 18 de julio llevará a cabo el evento para regalar iPhones, hamburguesas y plata, entre otros objetos. Será en Urquiza y 25 de Mayo a las 17 de la tarde.

Sobre la posibilidad de realizar el evento finalmente. El creador de contenido confirmó que lo hará y que dará el triple de premios.

El joven reconoció que el evento terminó saliéndose de control, a pesar de que su intención era “hacer feliz a la gente con regalos”. El muchacho contó que no esperaba bajo ningún contexto que acudieran unas 6.000 personas a su convocatoria, por lo que ahora está trabajando con las autoridades para que todo se haga de forma adecuada.

“Ahora tenemos el aval del Gobierno para hacerlo en un lugar más cómodo. Vamos a dar el triple de regalos. Lo que pasó con el puente del Cívico es que me bajaron la orden de arriba de hacerlo ahí y después me lo cancelaron. La idea principal es que la gente esté segura. Hasta que eso no se consiga, no voy a poner nueva fecha”, expresó.

Por otro lado, el joven reveló que está trabajando con varias marcas y emprendimientos. De esta forma, ya logró conseguir el triple de premios que tenía pensado entregar en un primer momento a los sanjuaninos que lo siguen.

“Tenemos varios iPhones, varios dispositivos Apple y lo único que pude regalar fueron uno o dos auriculares. No pude regalar más porque si llegaba a sacar un teléfono iba a ser un descontrol. Preferí esperar a la próxima fecha, pero ya tengo coordinado para entregar el triple de cosas. La idea es que una persona se pueda subir al escenario y gire una ruleta”, sentenció.