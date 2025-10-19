Peter Regalos anunció su regreso a San Juan y prometió ser aún mejor
Tras el furor de julio pasado, el joven volverá para festejar un momento muy importante
Tras el furor que generaron sus convocatorias en la Plaza 25 de Mayo y el Parque de Mayo en julio pasado, el influencer Peter Regalos volverá a San Juan. Cabe recordar que en aquella oportunidad, cientos de jóvenes se acercaron para participar de sus dinámicas que incluían regalos como iPhones, dinero en efectivo y hamburguesas.
“Estoy organizando varios eventos y muchas cosas copadas. San Juan fue una locura y tengo ganas de volver a hacer algo en la provincia. Les doy una pista: será cerca de Navidad”, adelantó Peter Regalos en uno de los programas de Huarpe Tv. A la vez, explicó, el próximo encuentro tendrá una temática festiva: “Un Peter navideño, un Papá Noel de los regalos”, bromeó.
Durante su paso por el programa, el influencer también presentó su nueva propuesta audiovisual: la serie De seguidor a millonario, en la que enseña a uno de sus fanáticos a crear un emprendimiento desde cero hasta convertirlo en un negocio rentable. El primer participante, Juan, viajó junto a Peter por distintos puntos del país —como Buenos Aires, San Martín de los Andes y Chile— para recibir asesoramiento y poner en práctica cada aprendizaje.
Con esta iniciativa y su regreso a San Juan, Peter Regalos promete volver a sorprender a su comunidad con nuevos desafíos, premios y experiencias.