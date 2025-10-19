Tras el furor que generaron sus convocatorias en la Plaza 25 de Mayo y el Parque de Mayo en julio pasado, el influencer Peter Regalos volverá a San Juan. Cabe recordar que en aquella oportunidad, cientos de jóvenes se acercaron para participar de sus dinámicas que incluían regalos como iPhones, dinero en efectivo y hamburguesas.

“Estoy organizando varios eventos y muchas cosas copadas. San Juan fue una locura y tengo ganas de volver a hacer algo en la provincia. Les doy una pista: será cerca de Navidad”, adelantó Peter Regalos en uno de los programas de Huarpe Tv. A la vez, explicó, el próximo encuentro tendrá una temática festiva: “Un Peter navideño, un Papá Noel de los regalos”, bromeó.

Durante su paso por el programa, el influencer también presentó su nueva propuesta audiovisual: la serie De seguidor a millonario, en la que enseña a uno de sus fanáticos a crear un emprendimiento desde cero hasta convertirlo en un negocio rentable. El primer participante, Juan, viajó junto a Peter por distintos puntos del país —como Buenos Aires, San Martín de los Andes y Chile— para recibir asesoramiento y poner en práctica cada aprendizaje.

Con esta iniciativa y su regreso a San Juan, Peter Regalos promete volver a sorprender a su comunidad con nuevos desafíos, premios y experiencias.