La Dirección Nacional de Vialidad, a través del 9° Distrito San Juan, informó que se están ejecutando trabajos de bacheo y mantenimiento sobre la Ruta Nacional 141, en el tramo próximo al límite con la provincia de La Rioja. La ruta que depende del Gobierno nacional se encuentra en un estado avanzado de deterioro, lo que ocasiona un peligro latente para quienes la transitan.

Las tareas, iniciadas el 14 de octubre de 2025, forman parte del plan de mantenimiento rutinario que la repartición nacional lleva adelante en distintos corredores viales del país. La ruta en mención conecta a San Juan con Chepes y es un camino sumamente transitado para quienes de desplazan hacia Córdoba.

Durante el desarrollo de las obras, el tránsito se encuentra habilitado de manera alternada por media calzada. Por ello, Vialidad solicita a los usuarios extremar las medidas de precaución y respetar las indicaciones del personal que trabaja en la zona para garantizar la seguridad y la normal circulación vehicular.

Desde el organismo agradecieron la comprensión y colaboración de los conductores mientras se llevan adelante las tareas de mejora de la calzada.