La Asesoría Legal de la UNSJ recomendó anular los comicios en el Departamento de Geofísica por la exclusión de docentes en los padrones. La fórmula encabezada por Gustavo Ortiz se niega a aceptar una nueva votación y evalúa judicializar el caso.

La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) enfrenta un escenario de alta conflictividad institucional en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (FCEFN). La Dirección General de Asuntos Legales emitió un dictamen en el que aconseja declarar nula la elección de autoridades del Departamento de Geofísica, Astronomía y Física (GAF), realizada en junio pasado, y convocar nuevamente a los comicios.

El informe sostiene que se produjo una “exclusión indebida” de docentes del padrón electoral, pese a que desempeñan funciones efectivas en cátedras del área. Según el dictamen, esta situación vulnera el principio de igualdad y afecta la validez del proceso.

La recomendación pone en duda la victoria de la fórmula integrada por Gustavo Ortiz y Arturo Güell, quienes se impusieron sobre Jorge Correa y Sergio Barros. Ortiz rechazó de plano la posibilidad de repetir el acto y defendió la legalidad de los padrones, elaborados según lo dispuesto por la Junta Electoral de la Facultad.

El Consejo Directivo de la FCEFN será el encargado de definir si se repiten o no las elecciones. En la antesala de esa decisión, Ortiz fue contundente:

“Creemos que a esta altura es una cuestión política. Ninguna de las docentes que iniciaron el expediente estaban presentes cuando discutíamos el tema de los padrones”.

Además, adelantó que llevará el caso a la Justicia Federal si prospera la anulación y se convoca a un nuevo proceso electoral.