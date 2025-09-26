San Juan es conocido por su clima desértico, está explorando una nueva faceta del auge del pistacho: su potencial como árbol de sombra y ornamento urbano. Maximiliano Ighani, productor de pistacho, destacó en el programa Buen Día Día que esta especie es una opción viable para el clima local, ya que ofrece mucha sombra y requiere pocos recursos hídricos.

El interés de los productores va más allá del fruto. En un innovador acuerdo, la empresa Apise inició una cooperación dinámica con la Municipalidad de Rawson que beneficia tanto a la producción agrícola como a la forestación urbana.

Poda Urbana se Convierte en Compost Agrícola

Con el objetivo de nutrir las nuevas hectáreas de pistacho plantadas, Apise comenzó a elaborar compost a gran escala. Para obtener la materia prima necesaria, la empresa estableció un convenio con el municipio de Rawson: la municipalidad ahora entrega la poda urbana al galpón del productor, donde es chipeada y compactada para generar el abono.

Como contraprestación, la empresa donó 500 ejemplares de portaingerto de pistacho a Rawson para que sean utilizados en la forestación ornamental de la ciudad.

La especie donada es el portaingerto, el "primo hermano" del pistacho productivo, que los productores utilizan como base antes de injertar la variedad que dará fruto.

Ighani explicó que este árbol, conocido en California como "Red Push" (rojo que empuja) por su brote colorado, no da frutos, pero tiene cualidades excepcionales para el arbolado urbano y de desierto:

Rápido Crecimiento

Raíces Flexibles y Profundas: Típico de un árbol de desierto, similar al algarrobo, lo que ayuda en el ahorro de agua.

Resistencia

"Este pistachero es un árbol bellísimo estéticamente" destacó Ighani. El tronco es el mismo pie que se obtiene de las semillas traídas de California o Arizona y que se usa para injertar la variedad productiva (macho o hembra). Al ser usado solo como ornamento, el árbol ofrece un espectáculo visual, brotando en agosto con un vibrante color rojo que luego se torna verde durante primavera y verano.

Estos árboles ya tienen presencia en la provincia, con ejemplares de entre 15 y 20 años en el boulevard Sarmiento y la Circunvalación, demostrando su adaptabilidad y belleza.