El ministro de Familia y Desarrollo Humano, Carlos Platero, visitó este martes la Villa Balcarce, en Santa Lucía, en el marco de un operativo territorial que brindó atención a vecinos de distintos barrios del departamento. Además de supervisar las prestaciones, el funcionario compartió detalles sobre los avances en el hogar Nazario Benavides, donde se alojan adolescentes en conflicto con la ley.

“Quise estar presente en esta zona que es donde yo he nacido, Puente Rufino. Me he criado acá, tengo mis amigos de la vida y hoy estoy acompañando al intendente en esta hermosa unión vecinal”, expresó Platero.

El ministro destacó la alta demanda en áreas como oftalmología y la entrega de elementos ortopédicos: “Ha venido gente incluso de Rivadavia, porque muchas veces no pueden costear estos productos. Según el mensaje que tenemos del gobernador, es fundamental garantizar el acceso a la salud visual. También recepcionamos pedidos de audífonos, que tienen un costo importante, pero la provincia hace el esfuerzo para responderle a la gente”, explicó.

Sobre el Nazario Benavides

Uno de los ejes que también abordó Platero durante su visita fue el avance en el hogar Nazario Benavides, donde actualmente residen jóvenes con medidas judiciales. Según detalló, cuando asumió su función a fines de 2023, el estado del lugar era alarmante: “Cuando llegamos al ministerio visitamos el Nazario Benavides y lo encontramos muy deteriorado, al punto tal de que los chicos no tenían ventanas para resguardarse. Me comuniqué con el gobernador y dispuso de manera inmediata la ejecución de dos obras fundamentales”, recordó.

Las intervenciones incluyen mejoras en los espacios habitacionales, talleres de capacitación y recuperación del predio: “Queremos que estos chicos se rehabiliten. Allí realizan distintas actividades: se capacitan en elaboración de dulces, conservas, carpintería, tienen profesores de educación física y un ingeniero agrónomo que trabaja en la recuperación de 44 hectáreas del predio. Se estaban secando muchos árboles y ahora se ha logrado restablecer el sistema de riego y poner el lugar en valor completamente”, detalló el ministro.

Sobre el origen del deterioro, Platero fue claro: “Antes de nuestra gestión hubo un amotinamiento que derivó en la rotura de ventanas y otros daños. Cuando asumimos, junto a la directora de Niñez, Adolescencia y Familia, constatamos que los chicos dormían en condiciones indignas. El gobernador me pidió que actuáramos con urgencia y así lo hicimos: se reparó el edificio principal y ahora estamos poniendo en valor dos edificios externos para el traslado definitivo”.

Finalmente, Platero aseguró que el objetivo es ofrecer contención real a quienes más lo necesitan: “Queremos que cuando estos chicos regresen a sus hogares, lo hagan con herramientas. Que tengan una capacitación, una salida laboral y una esperanza concreta de reconstruir sus vidas”, concluyó.