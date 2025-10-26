Poco movimiento en los primeros minutos en el Colegio Central Universitario

Este domingo 26 de octubre, más de 600.000 sanjuaninos votarán para definir quienes serán los tres nuevos diputados nacionales que representarán a la provincia en el Congreso de la Nación. En inmediaciones del Colegio Central Universitario, el móvil de Canal 13 llegó hasta el lugar para mostrar cómo se la desarrollando el minuto a minuto.

Sorpresivamente, no hay mucho movimiento en las primeras horas y las calles se notan casi vacías. Muchos sanjuaninos optan por acudir a emitir su sufragio a media mañana o posterior al almuerzo, siendo los horarios con más concurrencia.

El periodista Luis Córdoba, mencionó que el personal del RIM 22 les expresó que no estaba permitido filmar dentro del establecimiento, pero es un dato erróneo ya que, dentro del establecimiento si se puede filmar, pero, no se puede ni filmar ni sacar fotos cuando se está emitiendo el sufragio, es decir, tras el biombo de cartón.